Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи от 19 септември до 22 октомври срока на лиценза, разрешаващ преговори и сключване на условни споразумения с „Лукойл“ относно продажбата на Lukoil International GmbH (LIG), която притежава чуждестранните активи на петролната компания, или на дружество, контролирано от нея.

Всички сделки обаче остават предмет на одобрение чрез отделно разрешение от OFAC.

Както беше съобщено, на 22 октомври 2025 г. OFAC включи „Лукойл“ и няколко негови дъщерни дружества в списъка на специално определените граждани и блокираните лица (SDN).

САЩ удължиха срока за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“

След налагането на санкциите „Лукойл“ обяви намерението си да продаде чуждестранните си активи. Компанията получи и прие оферта за придобиване от международния търговец на суровини Gunvor, като бяха договорени основните параметри на сделката. Министерството на финансите на САЩ обаче отказа да я одобри, което осуети сделката.

В края на януари 2026 г. „Лукойл“ сключи споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажбата на Lukoil International GmbH. Споразумението очаква одобрение от OFAC.

Сделките с бензиностанциите на „Лукойл“ извън Русия и с българските активи на компанията бяха разрешени до 29 октомври 2026 г. Ограниченията не засегнаха услугите за нефтени находища и други услуги, свързани с Каспийския тръбопроводен консорциум, както и с проектите Tengizchevroil и Karachaganak.

САЩ удължиха с още месец срока за продажбата на чуждите активи на „Лукойл“

Към момента на налагането на санкциите „Лукойл“ участваше в проекти в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Египет, Камерун, Нигерия, Гана, Мексико, ОАЕ и Република Конго. Компанията притежава петролни рафинерии в България, Румъния и Нидерландия, както и верига от 2500 бензиностанции в 19 държави.

Във всички свои международни проекти компанията разполагаше с доказани запаси от нефт и газ в размер на 1,345 трилиона барела нефтен еквивалент към края на 2024 г. През същата година в международните си проекти, с изключение на West Qurna 2, тя е добила приблизително 3,9 млн. тона нефт с газов кондензат и 16,2 млрд. куб. м газ.

Преработката в европейските рафинерии на групата е намаляла с 18% през 2024 г. до 13,5 млн. тона заради продажбата на рафинерията ISAB в Италия през май 2023 г. Продажбите на петролни продукти на дребно възлизат на 4,2 млн. тона през 2024 г.

„Лукойл“ е отписал изцяло инвестициите си в LIG и е отчел загуба от обезценка в размер на 1,66 трилиона рубли през 2025 г.