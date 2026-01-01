Министерството на финансите на САЩ удължи до 00:01 ч. на 22 август срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл ГмбХ“ (Lukoil International GmbH), предаде Ройтерс.

Решението бе публикувано на интернет страницата на американското финансово министерство.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции срещу „Лукойл“ през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си за продажба.

В края на януари „Лукойл“ постигна споразумение с американската инвестиционна компания „Карлайл“ (Carlyle) за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ и очаква одобрение на сделката от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Разрешението за извършване на определени сделки обхваща и трансакции, свързани с бензиностанциите на руската компания и активите ѝ в България, което е валидно до 29 октомври 2026 г. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи.

По-рано днес премиерът на България Румен Радев проведе телефонен разговор с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, в който подчерта значението на непрекъснатата работа на рафинерията в Бургас за страната и региона, припомня БТА.