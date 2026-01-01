Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и назначи на поста Евгени Симеонов. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг след заседание на правителството.

По думите му предложението за промяната е било прието единодушно от Съвета по сигурността и е потвърдено от Министерския съвет.

Кой е инж. Евгени Симеонов

Инж. Евгени Симеонов е дългогодишен експерт в сферата на техническия надзор, контрола на качеството на горивата и държавната администрация, председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Професионалният му път в ДАМТН започва през 2016 г. като младши специалист в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“. Последователно преминава през позициите старши инспектор, главен инспектор, а от 2022 г. е заместник-председател на агенцията.

Преди работата си в държавната администрация Симеонов има опит в частния сектор. Между 2008 и 2016 г. е управител на „Стронгхолд“ ООД – дружество, занимаващо се с внос и търговия на потребителски стоки. В същия период е управител и на „Елвит Груп“ ЕООД, работещо в сферата на текстилните стоки и петролните продукти. Преди това е бил супервайзър в „МГС ОЙЛ“ ООД.

По образование е инженер с магистърска степен по „Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност“ от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ в София. Има и магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов, както и бакалавърска степен по същата специалност от Колежа по икономика и администрация в Пловдив.