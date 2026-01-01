Лекари от УМБАЛ „Александровска“ отстраниха успешно 27-килограмов тумор от коремната кухина на 60-годишна жена, съобщиха от лечебното заведение.

Пациентката е постъпила в Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия с оплаквания от тежест, болки и силно увеличена коремна обиколка. По думите ѝ първите симптоми са се появили още през 2022 г., когато забелязала, че коремът ѝ започва да нараства. Заради страх от операция тя не потърсила медицинска помощ и през следващите години туморът достигнал гигантски размери.

Интервенцията е продължила шест часа и е извършена от мултидисциплинарен екип от хирурзи, уролог и анестезиолог. От коремната кухина на пациентката е отстранена 27-килограмова туморна формация, която е заемала пространството от таза до диафрагмата.

Въпреки сложността на операцията и срастванията с околните тъкани и органи, следоперативният период е преминал без усложнения.

Жената вече е изписана в добро общо състояние, уточняват от УМБАЛ „Александровска“.