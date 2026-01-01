Поради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси в района и кладенците тип „Раней“ 1 и 2, община Свищов предприема извънредни мерки за защита на населението и започва изграждането на спешен авариен водопровод. Това съобщи кметът Генчо Генчев.

Днес той е провел среща с управителя на „ВиК Йовковци“ ООД-Велико Търново инж. Росен Найденов и началника на ВиК „Йовковци“ за район Свищов Румен Линев, на която са обсъдени действията от страна на институциите за справяне с водната криза в Свищовско.

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Критичното намаляване на нивото на река Дунав и засушаването на терасите на реката, където са разположени водоизточниците за Свищов и селата Вардим и Царевец, създаде проблеми с водоснабдяването на тези населени места.

За да се избегне критичната ситуация с намаляването на количеството вода в основите водоизточници - кладенци тип „Раней“ 1 и 2, община Свищов, заедно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ВиК „Йовковци“ ООД-Велико Търново, взехме решение за реконструкция на водопроводите от резервните водоизточници „Раней“ 3 и 4 и включването им към Помпената станция във Вардим, каза Генчев.

"Свищов наистина е изправен пред криза ако засушаването продължи, затова намерихме алтернатива с включването на резервните водоизточници, които се намират под льосовата част", допълни Генчев. Той уточни, че трети и четвърти кладенец никога не са влизали в употреба, черпят вода от по-голяма дълбочина, където се очаква да има по-голямо количество подземни води.

Още днес започваме изграждането на спешния водопровод, който да свърже алтернативните кладенци с „Раней“ 2, както и изграждането на електропреносно съоръжение, което да захранва помпите, за да може до края на седмицата да бъде пуснато допълнително водоподаване към захранващите „Ранеи“, каза още Генчев.

Също така, официално е обявено бедствено положение за село Горна Студена, където недостигът на вода за битови нужди е най-сериозен. В селата Хаджидимитрово и Козловец е въведено частично бедствено положение, а жителите на тези населени места от дни са подложени на строг режим във водоподаването.

"В тези населени места водният режим и проблемът с водоснабдяването остават, тъй като там трябват средства за подмяна на водопроводите, които са изключително компрометирани и загубите на вода достигат 90 %", подчерта Генчев.

За да се обезпечи населението с питейна вода, на 10 август кметът на Свищов отправи официално искане до Министерския съвет и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за спешното осигуряване и доставяне на бутилирана питейна вода за населението на засегнатите селища.

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Във връзка с критичната ситуация Община Свищов призовава своите граждани да пестят водата и разумно да използват наличните водни ресурси до овладяване на кризисната ситуация.

През февруари тази година общините от Великотърновска област представиха работни планове, които предвиждат привличане на инвестиции от над 245 милиона евро за справяне с проблемите във ВиК инфраструктурата.