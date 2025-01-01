В област Велико Търново 31 населени места са на сериозен воден режим. Те се водоснабдяват от местни източници. В някои от селата вода в чешмите има по два часа два дни в седмицата.

Продължава понижението на нивото на питейния язовир "Йовковци", който захранва половината от общините в областта. Нов воден режим няма да има, увериха от ръководството на водоснабдителното дружество по повод опасенията на хората, предава БНР.

Едно от най-засегнатите села е Майско в Еленския Балкан. Сменена е голяма част от водопроводната мрежа, но заради сушата пресъхват водоизточниците. За училището са осигурени цистерни. Напрежението сред местните хора се изостря:

"На три-четири дена имаме вода, която тече като игла. Омръзна ни да купуваме вода. Носим си вода с каруци. Искаме вода да си перем и мием децата". Половината от Великотърновска област се водоснабдява от язовир "Йовковци". Нивото му е спаднало на 52% от общия завирен обем и великотърновци са притеснени от въвеждане на воден режим.

От ръководството на водоснабдителното дружество, което стопанисва водохранилището, разпространиха съобщение, че от 1 октомври не се предвижда режим на водоснабдяването.

Същевременно по искане на община Свищов за бедстващите села Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково, които са на местни водоизточници, от Държавния резерв се освобождават близо 80 хиляди литра бутилирана питейна вода.

В четирите села е обявено бедствено положение за неопределено време. Причините са проблеми с водоподаването, заради лошото състояние на водопреносната мрежа и намален дебит на водоизточниците, поради засушаване.