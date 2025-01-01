Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест в Софийски градски съд срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение спрямо 35-годишния мъж Александър Евтимов, държал записващи устройства в тоалетните на 138-о Средно училище „Проф. Васил Златарски“.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16 декември 2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в София е държал камери за видеонаблюдение.

Деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му. Евтимов е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

По случая е образувано досъдебно производство за две престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Мъжът бе задържан за срок до 72 часа.

На 19 декември 2025 г. наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо бившия директор. Състав на съда наложи на обвиняемия мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 5000 лв.

Днес прокурор внесе протест срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение спрямо обвиняемия.