11 камери са били поставени в тоалетните от първия до третия етаж на столичното 138 СУ "Проф. Васил Златарски" в София. Записите отивали директно в телефона на директора, освен в неговия кабинет. В дома му пък са открити 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютъра, на които потенциално се съхраняват записи от камерите. Това стана ясно по време на брифинг на директора на СДВР Любомир Николов заедно с говорителя на Софийска районна прокуратура Николай Николаев след относно ареста на Александър Евтимов.

Директорът на 138-о училище „Проф. Васил Златарски” в София беше беше задържан след сигнал за нерегламентирано поставени камери в тоалетните на училището.

Задържаха директор на столично училище заради скрити камери в тоалетните

От думите на главен комисар Николов стана ясно, че в понеделник вечерта в Първо Районно управление на СДВР се явила леля на ученичка във въпросното училище, която е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в санитарните помещения, тоест тоалетните на училището има камери, които снимат учениците.

"Незабавно сме формирали следствено-оперативни групи с цел проверка на посоченото в сигнала, като пристигайки на място колегите наистина установяват, че в тоалетните има датчици, които се предполага, че следят за евентуално движение в тоалетните и има скрити камери за видеонаблюдение. С помощта на колегите от "Киберсигурност" извършихме проверка и установихме, че от тези камери по изградени специални трасета сигналът стига до кабинета на директора. Тези записи са гледани само и единствено от директора. Нещо повече от компютъра, който той държи в кабинета си, има приложение, което прехвърля тези записи в мобилния му телефон, който се явява личен", обясни шефът на СДВР.

Страх сред родителите след ареста на училищен директор заради камери в тоалетните

На въпрос откога продължава виденаблюдението в училищните тоалетни Николов каза, че при претърсванията е намерена фактура, че през октомври от свое име и за негова сметка директорът е купил камери за скрито наблюдение. Някои от камерите наблюдавали цялото помещение, други, които били поставени точно над писоарите.

По информация на СДВР Александър Евтимов е показвал записи от камерите на класна ръководителка на един от класовете от училището, за да онагледи проявата на непристойно поведение в санитарните помещения.

Повдигнати са две обвинения на директора - за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание, за които може да получи максимално 8 години затвор.

Омбудсманът: Недопустимо посегателство върху основни права на децата

Работи се по всички версии - дали са били за сигурност и търсене на непристойно поведение от учениците или за порнография. Това ще стане ясно, след като прегледат многото материали, които са открити. Някои от записите са изтрити. Възможно е да е имал и съучастник при поставянето на камерите. Към настоящия момент обвиняемият запазвал пълно мълчание по случая.

Той е задържан за срок до 72 часа, сезирана е и Комисията за защита на лични данни, тъй като става въпрос за грубо изтичане на лични данни. Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Разследването по случая продължава.