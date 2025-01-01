След като директорът на 38-о училище „Проф. Васил Златарски” беше арестуван, съответните държавни органи опитват да нормализират учебния процес на фона на очакваните притеснения сред родители и ученици. Рано сутринта на мястото, преливащо от въпроси на родителите, имаше и представител на РУО-София.

Директорът Александър Евтимов бе задържан след сигнал за нерегламентирано поставени камери в тоалетните на училището. По неофициална информация там са открити около 20 камери, като всички записващи устройства водели към директорския кабинет. По случая е образувано досъдебно производство.

Задържаха директор на столично училище заради скрити камери в тоалетните

„Правим всичко възможно да продължи нормалния учебен процес, децата да са спокойни”, коментира пред NOVA д-р Климент Христов, старши експерт в Регионалното управление „Образование”-София. По думите му до момента няма подавани подобни сигнали срещу директора. Има обаче такива, свързани с учебния процес. „Те са проверявани, изготвени са предписания във връзка с провеждането на учебния процес и управлението на училището”, обясни още Христов.

"Най-важното е децата да са спокойни и да се осигури нормален учебен процес", казват зам.-директорите пред БНР.

От Министерството на образованието и науката (МОН) потвърдиха за случая и увериха, че училището и Регионалното управление на образованието (РУО) съдействат на разследването. РУО вече е започнал започнал проверка. Докато върви проверката обаче не може да се каже дали директорът ще бъде отстранен.

Задържаха учител за сексуални отношения със седмокласничка в София

„Доколкото разбрах от няколко дни е започнало да се говори в училището за тези камери. Силно се надявам да не е вярно”, заяви баща на ученичка от 11-и клас. Други родители разбрали, че училищната психоложка се е обърнала към органите на МВР.

Майка разказа пред телевизионната камера, че директорът е поел училището преди 2 години и още от тогава имало проблеми с него. Родителите са единодушни, че Александър Евтимов е уволнил най-добрите учители по китайски, а общо отстранените преподаватели са 40 за двегодишното му управление.

Ученици също са притеснени от поставените камери в тоалетните. Едно от момичета споделя, че е знаело за наблюдението, тъй като видяло на монитора на охраната, че има насочени камери към кабинките и писоарите.

През отиващата си година имаше още едни скандал със столичното 31 СУЧЕМ "Иван Вазов". В ареста влезе учител по физическо, който имаше интимна връзка с 13-годишна ученичка, която твърдеше, че е връзката им е доброволна и не е имало насилие.