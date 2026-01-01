Интернетът в цял Иран е бил прекъснат днес по време на националните протести срещу икономическата ситуация в страната, съобщи групата за интернет мониторинг „НетБлокс“, цитирана от Ройтерс. Според ДПА пък иранските власти са въвели големи ограничения в достъпа до интернет в цялата страна.

Същевременно президентът на страната Масуд Пезешкиан призова за „повече сдържаност“ на фона на масовите демонстрации, които продължават вече 12 дни и доведоха до сблъсъци в няколко града в страната.

„Трябва да се избягва всякакво насилие или принуда“, се казва в изявление на държавния глава, публикувано на уебсайта му. В него се призовава за „възможно най-голяма сдържаност“, както и за „диалог“ и за „изслушване на исканията на народа“.

Предупреждения към иранските власи дойдоха от САЩ и Германия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще предприеме строги мерки срещу Иран, ако властите в страната „започнат да убиват хора“, които протестират. „Уведомих ги, че ако започнат да убиват хора, което са склонни да правят по време на бунтовете си – а те имат много бунтове – ако го направят, ще ги ударим много силно“, заяви Тръмп по време на интервю с консервативния радиоводещ Хю Хюит, цитиран от АФП.

Местните медии и официални изявления съобщават, че най-малко 21 души, включително сили за сигурност, са загинали от началото на безредиците в края на декември. Според базираната в САЩ неправителствена организация "Активисти за правата на човека в Иран" (Human Rights Activists in Iran), от началото на протестите най-малко 45 души са загинали при сблъсъци с властите, предаде Франс прес.

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул осъди това, което той описа като прекомерна употреба на насилие срещу демонстранти при опитите за потушаване на протестите в Иран. Той призова Техеран да спазва международните си задължения, предадоха Ройтерс и ДПА.

"От дни наред хората в Иран излизат по улиците. Мирното изразяване на мнението им е тяхно право. Затова осъждам прекомерното използване на сила срещу мирни демонстранти и призовавам иранските власти да спазват международните си задължения", написа Вадефул в платформата "Екс".

Иран е разтърсен от нова вълна от протести, които продължават вече 11 дни и бяха предизвикани от влошаващото се икономическо положение в Ислямската република, което подтикна разгневени търговци в Техеран да излязат по улиците. Демонстрациите бързо се превърнаха в политически мотивирани протести срещу властта, като силите за сигурност се намесиха, за да потушат случващото се.