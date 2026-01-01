Израелският премиер Бенямин Нетаняху е предал послание до Иран, че страната му не е заинтересована от ескалация на този етап и не възнамерява да атакува Ислямската република, предаде Times Of Israel, като се позовава на неназовани дипломатически източници.

Според информацията посланието е било предадено през последните седмици чрез руския президент Владимир Путин, с когото Нетаняху е разговарял по телефона няколко пъти.

В съобщението се допълва, че Йерусалим се опасява, че Техеран, вярвайки, че израелска атака е неизбежна, може да направи погрешна преценка и да нанесе първи удар срещу Израел, като посланието на Нетаняху има за цел да предотврати подобен сценарий.

Говорейки вчера в Кнесета, Нетаняху заяви, че всяка иранска атака би имала „тежки последици“.