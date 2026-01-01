Американският президент Доналд Тръмп изрази разочарование от руския държавен глава Владимир Путин заради продължаващата война в Украйна и за пореден път каза, че първоначално е смятал мира за по-лесно постижима цел, предаде Ройтерс.

"Не съм във възторг от Путин. Той убива прекалено много хора“, каза Тръмп на пресконференция в имението си Мар-а-Лаго във Флорида.

Брифингът бе по повод вчерашната военна операция, при която бе заловен венецуелският президент Николас Мадуро.

Зеленски намекна, че Путин трябва да е следващата цел на САЩ

Президентът на САЩ каза, че Мадуро не е бил сред темите, обсъждани по време на двучасовия телефонен разговор, който проведе с Путин в понеделник.

"Никога не сме говорили за Мадуро", заяви Тръмп в отговор на журналистически въпрос.

Вчера руското външно министерство заяви, че е изключително обезпокоено от новината, че Мадуро и съпругата му Селия Флорес са били изведени от страната с "агресивни действия“ от страна на САЩ. Руското дипломатическо ведомство призова за незабавното им освобождаване.