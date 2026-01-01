Президентът на Украйна Володимир Зеленски намекна, че руският държавен глава Владимир Путин също трябва да бъде задържан, след като САЩ арестуваха венецуелския лидер Николас Мадуро и го изведоха от страната при извънредна военна операция.

В събота (3 януари), говорейки пред журналисти след среща с европейски съветници по национална сигурност, украинският президент бе попитан за американската военна операция във Венецуела.

„Как трябва да реагирам на това? Какво мога да кажа?“, заяви Зеленски с иронична усмивка.

„Ако е възможно с диктаторите да се действа по този начин, тогава САЩ знаят какво да направят по-нататък“, добави той, намеквайки, че американският президент Доналд Тръмп би трябвало да постъпи по сходен начин и с Путин заради пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Мадуро и съпругата му съпругата му Селия Флорес бяха изведени от Венецуела в сутрешните часове на 3 януари, припомня DailyMail. Срещу тях са повдигнати обвинения в Съединените щати за трафик на наркотици и оръжие.