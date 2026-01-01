След ареста му по време на военна операция на Съединените щати венецуелският президент Николас Мадуро бе отведен в затвор в Ню Йорк, съобщи "Уолстрийт Джърнъл".

Белият дом разпространи видеозапис в социалната мрежа „Екс“ (X), на който се вижда как Мадуро, окован с белезници и ескортиран от служители на Агенцията за борба с наркотиците (Drug Enforcement Administration – DEA), преминава по коридор в сграда на федералните власти. В официалния акаунт Rapid Response на Белия дом кадрите бяха придружени от коментара „Perp walked“ – израз, използван в САЩ за публично извеждане на заподозрян след арест.

Според информация на американските медии за времето на предварителното си задържане Мадуро ще бъде настанен в „Метрополитън детеншън сентър“ (Metropolitan Detention Center) в квартал Бруклин – федерален затвор в Ню Йорк.

В 12-секундния видеоклип Мадуро е облечен с черно горнище с качулка, черни панталони и черни чехли и чорапи, докато върви, придружаван от двама агенти. По време на извеждането се чува да казва: „Лека нощ! Честита Нова година“.

Очаква се държавният глава и съпругата му Селия Флорес да се явят за първи път пред съд в Съединените щати в следващите дни.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани определи американската военна операция във Венецуела като нарушение на националното и международното право, предаде ДПА.

„Едностранното нападение срещу суверенна държава представлява акт на война и нарушение на федералното и международното право“, написа Мамдани в публикация в социалната мрежа „Екс“ (X).

Градоначалникът подчерта, че „явната цел за смяна на режима“ има отражение не само върху хората извън страната, но и върху жителите на Ню Йорк, включително десетките хиляди венецуелци, които живеят в града.

След залавянето на венецуелския президент администрацията на държавния глава на САЩ публикува и поредица от мемета в социалните мрежи, пише Уолстрийт Джърнъл.

Едно от тях, публикувано от Държавния департамент на САЩ, съдържа надпис „НЕ СИ ИГРАЙТЕ С ПРЕЗИДЕНТА ТРЪМП“. От своя страна Белият дом разпространи черно-бяла снимка на Тръмп с надпис „FAFO“ – популярно в интернет съкращение от израза „F— Around and Find Out“, използвано като предупреждение за последствия при предизвикателни действия.

В социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social) президентът на Съединените щати публикува видео, в което Мадуро е цитиран да казва „Елате да ме хванете!“, последвано от кадри с белоглав орел и ракетен обстрел под звуците на песента „Тъндърстрак“ („Thunderstruck“) на австралийската рок група Ей Си/Ди Си (AC/DC).