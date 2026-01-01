Вицепрезидентката на Венецуела заяви, че Николас Мадуро е единственият президент на страната, след като по-рано американският държавен глава Доналд Тръмп каза, че Делси Родригес е съгласна да сътрудничи на САЩ, защото няма друг избор, предадоха Ройтерс и в. "Гардиън".

Тръмп каза на пресконференция в имението си Мар а Лаго, че е научил, че Родригес ще положи клетва като президент на Венецуела, след като Николас Мадуро днес бе заловен при американска военна операция. "По същество (Родригес) е готова да направи това, което смятаме за необходимо", посочи Тръмп.

След като американският лидер изказа тези твърдения, вицепрезидентката направи телевизионно обръщение, в което нарече Мадуро единственият президент на страната.

Родригес се появи в ефира на държавната телевизия, заедно с брат си Хорхе Родригес, който е председател на Националното събрание, министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабейо и министрите на външните работи и отбраната - Иван Хил и Владимир Падрино. Родригес призова за спокойствие и единство в защита на страната след "отвличането" на Мадуро. Венецуела никога няма да бъде колония на никоя държава, каза още Родригес.

Коя е Делси Родригес, вицепрезидентката на Венецуела?

Агенция Ройтерс предоставя някои факти за вицепрезидентката на Венецуела Делси Родригес, която Мадуро някога нарече "тигър" заради твърдата ѝ защита на социалистическото му правителство.

Родригес е родена на 18 май 1969 г. и е дъщеря на левия партизански боец ​​Хорхе Антонио Родригес, който основава революционната партия "Социалистическа лига" през 70-те години на миналия век.

Тя е завършила право в Централния университет на Венецуела и бързо се издига в политическите редици. Между 2013 и 2014 г. тя заема поста министър на комуникациите и информацията. Родригес прилага класически икономически политики за борба с хиперинфлацията.

Родригес, известна като любителка на дизайнерската мода, е министър на външните работи от 2014 до 2017 г., като по това време се опитва да провали среща на търговския блок Меркосур в Буенос Айрес, след което Венецуела е отстранена от групата.

През 2017 г. тя става ръководител на проправителствено Учредително събрание, което разширява правомощията на Мадуро.

Родригес е назначена за вицепрезидентка през юни 2018 г., като Мадуро обявява назначението ѝ в социалната мрежа "Екс", описвайки я като "млада жена, смела, опитна, дъщеря на мъченик, революционерка и изпитана в хиляда битки".

Постовете на Родригес като министър на финансите и на петрола, заемани едновременно с вицепрезидентската длъжност, я превръщат в ключова фигура в управлението на икономиката на Венецуела и ѝ осигуряват голямо влияние върху отслабения частен сектор на страната.

През август 2024 г. Мадуро добавя към портфолиото на Родригес министерството на петрола, като тя е натоварена със задачата да се справя със засилените американски санкции срещу най-важната индустрия на страната.

В аудио обръщение, излъчено днес по държавната телевизия, Родригес призова правителството на САЩ да предостави доказателства, че Мадуро и съпругата му са живи.