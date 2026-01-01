Съединените щати ще „поемат управлението“ на Венецуела до осъществяването на „безопасен“ политически преход. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по повод ударите срещу Венецуела и пленяването на президента Николас Мадуро.

По думите му Вашингтон е причинил и прекъсването на електрозахранването в Каракас в рамките на операцията по залавянето на Мадуро. „Беше тъмно. Осветлението на Каракас в голяма степен беше изключено заради определени възможности, с които разполагаме“, каза той на пресконференция в резиденцията си Мар-а-Лаго във Флорида.

Междувременно Тръмп публикува снимка на венецуелския лидер в белезници, направена на борда на американски военен кораб. „Николас Мадуро на борда на USS Iwo Jima“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, като приложи изображение, за което се твърди, че показва Мадуро часове след залавянето му от американски сили.

На снимката венецуелският президент е с голяма превръзка на очите и белезници, както и със слушалки, наподобяващи шумоизолиращи антифони. Той е облечен в сив спортен екип. В дясната си ръка държи малка бутилка минерална вода.

По-рано в интервю той отбеляза, че е гледал "на живо" залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, добавя Франс прес.

"Гледах задържането му сякаш гледах телевизионно предаване. Гледахме го в една стая и следихме всички аспекти“, добави той, без да уточнява кой друг е присъствал с него. Николас Мадуро „беше на много добре охранявано място, като крепост“, добави американският президент.

President Trump has confirmed that the U.S. has captured Venezuela’s President, Nicolás Maduro, and his wife, Cilia🙀 pic.twitter.com/cYq4VFqLTs — BIG SKY🥷🏿 (@BIGSKYrz) January 3, 2026

Мадуро е заловен след широкомащабен удар по Венецуела, обяви Тръмп

Подробности за спецоперацията във Венецуела

Американската военна операция по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро е била с кодовото име Operation Absolute Resolve („Абсолютна решителност“), съобщи председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ генерал Дан Кейн.

По думите му операцията е била „дискретна, прецизна и проведена в най-тъмните часове на 2 януари“, като е представлявала кулминация на месеци планиране и репетиции.

„Това е операция, която, откровено казано, можеше да бъде осъществена единствено от американските въоръжени сили“, подчерта генерал Кейн.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е бил готов да извърши втора атака срещу Венецуела, но след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му това „вероятно вече не е необходимо“.

„Бяхме подготвени за втора вълна, ако се наложи – всъщност предполагахме, че ще е нужна, но сега вероятно няма да се наложи“, каза Тръмп на пресконференция в Палм Бийч, Флорида, докато разказваше за операцията.

Тръмп определи акцията, проведена в ранните часове на събота, при която елитни американски части са извели Мадуро и съпругата му от резиденцията им, като „прецизна“ операция.

Президентът на САЩ подчерта, че при действията не е загинал нито един американски военнослужещ и не е загубена американска военна техника. „Ако бяхте видели това, което аз видях снощи, щяхте да останете много впечатлени. Не съм сигурен дали някога ще го видите, но беше нещо невероятно – нито един американски военнослужещ не загина и нито едно парче американска техника не беше загубено“, заяви Тръмп на пресконференция в резиденцията си „Мар-а-Лаго“ в Южна Флорида.

Той уточни, че в операцията са били ангажирани значителни военни ресурси. „Разполагахме с много хеликоптери, много самолети и изключително много хора, участващи в тази операция“, каза президентът.

Според него военната операция срещу Венецуела „трябвало да направят преди четири дни, но времето не било перфектно. "Времето трябва да е перфектно. Чакахме четири дни. Трябваше да направим това преди четири дни, преди три дни, преди два дни. И тогава изведнъж небето се проясни и дадохме заповед да започнем“, обясни той.

Президентът на САЩ заяви още, че ще позволи на американски петролни компании да навлязат във Венецуела и да разработват огромните ѝ резерви от суров петрол след военната операция на САЩ, довела до залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро.

„Ще позволим на нашите много големи американски петролни компании – най-големите в света – да влязат, да инвестират милиарди долари, да поправят силно разрушената инфраструктура, петролната инфраструктура, и да започнат да носят приходи за страната“, заяви Тръмп.

Кой е Николас Мадуро – портрет на президента на Венецуела

