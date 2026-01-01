Венецуелската столица Каракас е във фокуса на световните медии, след като тази нощ най-малко седем експлозии отекнаха над града. SBC съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е наредил удари по цели във Венецуела, включително военни съоръжения, а от МВнР в Каракас информираха, че страната е подложена на военна агресия от страна на Съединените щати.

Около 2 часа сутринта (6 часа сутринта по Гринуич и 8:00 ч. бълг. вр.) над града са прозвучали силни експлозии със звуци, наподобяващи прелитащи самолети, предаде журналист на АФП. Ройтерс, позовавайки се на очевидци, също съобщи за грохот в столицата на Венецуела.

Тръмп потвърди нанасянето на удар по Венецуела

Според информацията на Ройтерс южната част на града, където е разположена военна база, е останала без електричество. Цитираните очевидци са чули и звук от самолети и са видели и издигащи се стълбове дим. Такива се виждат и в района на летище "Карлота".

В социалните мрежи са публикувани снимки на големи пожари с облаци дим. Не е възможно обаче точно да се локализира мястото на тези експлозии, които изглежда са се случили в южната и източната част на венецуелската столица. Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците, описва АП.

Според журналистката на CBS News Дженифър Джейкъбс президентът Тръмп е наредил удари по цели във Венецуела, включително военни съоръжения. Засега Белият дом отказва да коментира новините за експлозии в Каракас, съобщи „Ню Йорк таймс“.

Венецуелският президент Николас Мадуро е подписал указ за обявяване на извънредно положение във връзка с нападението, каза външният министър.

В съобщение на правителството в Каракас се казва, че "Венецуела отхвърля и осъжда пред международната общност изключително сериозната военна агресия, извършена от настоящото правителство на Съединените американски щати срещу венецуелска територия.“ Според кабинета на Мадуро е атакувана не само столицата Венецуела, но и щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра. "Целта на американската атака е да ни вземат петрола и природните ресуси. САЩ обаче няма да успее да ни отнеме богатствата", се казва още в правителственото изявление.

На 30 декември Доналд Тръмп потвърди нанасянето на удар по Венецуела. Президентът на САЩ заяви, че въоръжените сили на страната му са унищожили пристанище, използвано от кораби, обвинени в участие в наркотрафик във Венецуела, което е възможно първото наземно нападение от началото на американската военна кампания срещу наркотрафика в Латинска Америка, предаде Франс прес.

Вашингтон оказва от месеци силен натиск върху Каракас, като се опитва да принуди президента Николас Мадуро, когото обвинява, че ръководи обширна мрежа за трафик на наркотици, да напусне поста си, отбелязва АФП. Досега те са нанесли около 30 удара срещу кораби на предполагаеми трафиканти, като са причинили смъртта на близо 107 души в Карибско море и Тихия океан.

На 1 януари венецуелският президент в интервю за държавната Венецуелска телевизия избегна да потвърди или отрече твърденията за американска атака срещу пристанищни съоръжения, но даде знак, че е готов за преговори с Вашингтон. „Това може да е тема, която ще обсъдим след няколко дни. Най-вероятно ще можем да я обсъдим в близките дни“, заяви Мадуро в отговор на въпрос за предполагаемото нападение.