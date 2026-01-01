Ситуацията още не е стигнала до критична точка, но ако това се случи ние можем да се защитим и имаме ясна стратегия как това ще стане. Това заяви служебният премие Андрей Гюров след Съвета по сигурността, който се проведе заради конфликта в Близкия изток.

Премиерът подчерта, че към този момент България не е застрашена и не участва в тези военни действия.

"Нашите сънародници трябва да помнят, че за тяхната сигурност се грижи не само българската държава, а Северноатлантически алианс", каза той.

Той обяви, че противоракетната отбрана на НАТО е направен по начин, който да отрази атаки и заплахи от Иран "Може да бъдем спокойни и да разчитаме на тази отбрана", каза Гюров.

Служебният премиер отправи апел към обществото и българските граждани да се доверят на официалната информация.

"Правителството и министрите работят всеки ден, няма тайни. Хората трябва да са спокойни, че като отидат на 19 април, те ще бъдат водени от мъдрост, а не от паника. Дал съм указания на службите също да следят внимателно и да не допускат повтаряне на румънския сценарий в България. Важното е, че и в този момент нашите сънародници, които се намират в региона на конфликта, продължават да се прибират. И тук не мога да не отбележа адекватните, на временни и координирани действия на министъра на външните работи, на транспорта и туризма и на техните екипи.

Съветът по сигурност при Гюров – от „дадоха всички отговори“ до „отбиване на номера“

Изслушахме внимателно докладите, направихме своевременно втори съвет по сигурността, именно защото ситуацията динамична променя се и ние трябва винаги да имаме най-актуалната информация. В същото време беше много важно това, че разширихме състава от постоянните членове на съвета по сигурността и поканихме представители на Народното събрание, именно за да избегнем всякакви спекулации, че има скрита информация. Мисля, че това беше оценено по достойнство, както и от председателя на Народното събрание, така от присъстващите представители на политическите партии", заяви още той.

Решението за разполагане на американските самолети беше взето на 17 и 18 февруари в мандата на правителството на премиера Желязков и мандатоносител ГЕРБ, това заяви военният министър Атанас Запрянов.

„Аз съм подписал това решение и съм уведомил политическата сила и премиера по онова време. За мен е много важно подкрепата на ГЕРБ за това решение да продължи да се осъществява и в рамките на служебния кабинет. Трябва да имаме евроатлантическо мнозинство и подкрепа в българския парламента по тази тема, защото става дума за сигурността и отбраната на страната“, каза Запрянов.

БТА

Относно това какви мерки са предприети са сигурността за страната ни, военният министър заяви, че е усилена противовъздушната отбрана на страната чрез задействане на сили и средства. Той посочи, че са в постоянен контакт с НАТО.

„Утре, 6 март, ще има Съвет в НАТО, който ще разглежда тази тема, ще се увеличи готовността на системата за противоракетна отбрана на НАТО и ние ще отправим искане за допълнителни усилвания, ако главното командване смята, че има необходимост от такова усилване за противоракетната и противовъздушната отбрана“, каза Запрянов.

Военният министър заяви, че тази сутрин е говорил със своя турски колега.

„Обсъдихме ситуацията и координирахме действията на двете страни. Пълно разбиране има между нас по отношение на сигурността на Източния фланг на Алианса. Осъдихме изстреляната ракета срещу територията на Турция. А Турция взима всички необходими мерки по отношение защита на своята територия, тъй като се намира на фронтовата линия индиректно“, посочи още министър Запрянов.

Той уточни, че му предстои среща и с гръцкия министър на отбраната по същите теми и утре на Атлантическия съвет на НАТО ще има регионално взаимодействие по отношение на оценката и мерките.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски разясни, че изтеглянето на българите от района на конфликта продължава и тази нощ – кацнали са два самолета, днес също. „На този етап ходът на евакуацията тече изключително организирано. Посланиците и консулите по места са ангажирани с извеждането и предоставянето на достатъчна сигурност на българските граждани, защото обикновено самото разстояние от хотелите до летищата също са зони с повишен риск. Изтеглени са от Ирак всички българи, а от Йордания на около 130 български граждани им е оказано съдействие. Трудно в момента е изтеглянето на българите от Иран. В момента това е най-големият ни проблем“, така Нейнски коментира ситуацията в Близкия изток с изтеглянето на българските граждани.

БТА

По думите ѝ на границата между Иран и Азербайджан иранските власти са спрели не само български, но и граждани от други държави на ЕС. „В момента се водят разговори с иранската и азербайджанската страна, за да може тези 10 български граждани да преминат успешно на територията на Азербайджан“, каза министърът на външните работи.

По отношение на Малдивите тя заяви, че там се намират граждани, които са извън зоната на конфликта. „Затова ние приоритетно се стремим да изведем със самолети хората, за които има риск за живота. Посолството ни в Индия им помага да намерят самолетни билети. Всички опции са на масата и се организират“, заяви Нейнски.

Надежда Нейнски съобщи, че има авиокомпании, които са се обърнали към властите, с предложение да съдействат.

Тя заяви, че е във връзка с външния министър на Турция, с когото коментират възможно съдействие от страна на Турция при евентулен мигранстки поток. „На този етап няма опасност от мигрантски поток, но ние искаме да бъдем подготвени за лошите сценарии. Дай Боже, да се случат по-добри неща, но е война и никой не може да даде гаранция“, разясни министърът на външните работи.