На 6 март, петък, вестник „Мач Телеграф“ ще зарадва хилядите си читатели с уникално приложение, посветено на започващите стартове от сезона във Формула 1.

Книжката е формат А4 и с обем от 24 пълноцветни страници, пълни с мощ и скорост!

Редакторите на спортното издание са подготвили всичко най-важно, интересно и любопитно за един от най-очакваните сезони.

Пълно представяне на отборите и пилотите, с богат снимков материал. Специално внимание на новите правила и технологии. Уникален календар – графика на пистите и датите за 2026 година.

И още…

Рекордите, които могат да бъдат счупени. Важна статистика, много цифри, история и резултати през годините. Специално мнение на легендите на високите скорости.

На кого залагат букмейкърите през тази година?

Страници за родната звезда Никола Цолов във Формула 2 и представяне на отборите и пилотите.

Подарък за феновете – голям плакат на Ландо Норис – световен шампион за 2025 година.

Книжката ще бъде вложена във вестник „Мач Телеграф“ и ще се продава само на 6 март, петък. Цената на комплекта е 1.25 € / 2.44 лв. и може да го намерите на местата за продажба на преса в цялата страна.