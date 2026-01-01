Приетите днес промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) ще дадат възможност пенсионните спестявания на хората, които са във втория стълб, да могат да се инвестират съобразно техните желания и тяхната толерантност към риска в динамични, балансирани или консервативни фондове, обясни пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на социалната комисия Деница Сачева. По думите й това ще доведе до по-висока доходност на техните пенсии от втория стълб.

Парламентът гласува днес на второ четене промени в КСО, с които въведе мултифондовете в допълнителното пенсионно осигуряване и регламентира как да бъдат инвестирани средствата в тях.

Направени са редица симулационни проекти от Комисията за финансов надзор, спрямо които, ако в момента средната пенсия е 490 евро, благодарение на промените, може да достигне до 760 евро, обясни Сачева. По думите й, благодарение на промените, е дадена и възможност почти 16 млрд. евро, които се намират в пенсионните фондове, да могат да бъдат инвестирани в проекти, свързани с инфраструктура, с образователна инфраструктура, с енергийни инфраструктурни проекти, както и с възможности за развитие на капиталовия пазар.

За да може всичко това да се случи, се акцентира върху финансовата грамотност, защото хората могат да бъдат богати само тогава, когато са финансово грамотни, подчерта председателят на социалната комисия. Това според нас е и модерната социална политика, която овластява хората и им дава възможност да разполагат по-добре със своите спестявания, изтъкна Сачева. Важно е да отбележим, че парите във втория пенсионен стълб се онаследяват, така че с възможността доходите от втория пенсионен стълб да бъдат по-високи подкрепяме и това в семействата да остават и повече пари, добави тя.

Според нея това е една дългоочаквана реформа и подобрение на пенсионната система, чакана от почти две десетилетия.