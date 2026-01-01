Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми шестима души за участие в организирана престъпна група за трафик на хора с цел развратни действия. Акцията е реализирана съвместно с ГДБОП.

Според държавното обвинение групата е действала от октомври 2018 г. на територията на страната с користна цел – да набира, транспортира, укрива и склонява към развратни действия лица, включително и чрез насилие. Един от обвиняемите е привлечен като ръководител на групата, а останалите – като участници.



С постановление на наблюдаващ прокурор шестимата са задържани за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 16 декември 2024 г. и се води от ГДБОП – МВР под ръководството и надзора на СГП.

След разрешение от Софийски градски съд са извършени 25 обиска и претърсвания на жилища и автомобили. Разпитани са свидетели, включително пред съдия, изготвени са справки от мобилни оператори и са назначени експертизи. Иззети са шест автомобила, използвани за престъпната дейност, както и множество предмети и документи, свързани с разследването.

На 6 март 2026 г. СГП ще внесе в СГС искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.