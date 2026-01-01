В Министерския съвет се проведе Съвет по сигурността заради нарастващото напрежение в Близкия изток. След края му участниците останаха на празнични мнения относно смисъла на заседанието - според ПП-ДБ са получени всички отговори, за ДПС-НН е било „отбиване на номера“, а според ИНТ "служебният кабинет не е честен към българските граждани и парламента".

Обсъжданите теми са били "войната на САЩ и Израел срещу Иран" и "присъствието на американските самолети на наша територия", както анонсира по-рано служебният министър на отбраната Атанас Запрянов в разговор с лидера на ГЕРБ, излъчен на живо във Facebook страницата на Бойко Борисов.

На заседанието присъстваха представители на политически партии, сред които Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане", Станислав Анастасов от "ДПС - Ново начало", Наталия Киселова, председател на парламентарната група на "БСП Обединена левица", Кирил Веселински от МЕЧ, Ивелин Михайлов от "Величие" и Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на "Има такъв народ".

Около час след това, заседанието напуснаха ДПС-Ново начало. „Отбиване на номера“ – с тези думи зам.-председателят на парламентарната група Станислав Анастасов определи заседанието. Не мога да повярвам на това, което чух и видях вътре, каза той пред журналисти, напускайки сградата на МС. Служебното правителство се провали тотално и българските граждани трябва да знаят, че няма правителство, коментира Анастасов. Българи бедстват в Близкия изток, няма адекватно действие, каза още той.

Обръщаме се към президента Йотова – това тук беше абсолютно несериозно нещо, по най-бързия начин да си поеме отговорността и да свика Консултативен съвет по национална сигурност, заяви Анастасов. По думите му Илияна Йотова е дала заявка за обединител на нацията и сега тя трябва да докаже това.

Станислав Анастасов от ДПС-НН / БТА

"В последните шест дни правителството смени четири пъти позицията си", пък каза пред журналисти лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов относно свикания съвет. Той напусна по-рано заседанието заради погребението на депутата от партията Славчо Крумов.

Според Костадинов първоначално представители на правителството са казали, че няма от какво да се притесняваме. По-късно обаче е бил свикан Съветът по сигурност, на който не са били поканени представители на парламента. По думите му след това е съобщено, че „трябва да дойдат още военни самолети, транспортно зареждащи“. Накрая, шест дни по-късно, свикват втори Съвет, в който ние участваме вече", посочи Костадинов.

Изключително притеснен съм за националната сигурност, защото виждам в кабинета желание да заблуждава не само гражданите, но и нас, които сме доста по-запознати от останалите със случващото се в страната и по света, заяви също лидерът на „Възраждане“. Нямам никаква гаранция, че при евентуална ескалация на военните действия, българското ръководство няма да ни хвърли в една военна авантюра, коментира Костадинов.

БТА

"Потенциална мигрантска вълна и ситуацията с енергийните доставки на петрол и втечнен газ... до момента няма регистрация на мигранти, но България трябва да бъде подготвена и това трябва да бъде част от обща европейска политика, а не наш индивидуален ход", заяви на влизане Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. След края на заседанието той коментира повишаването на цената на петрола. "Държавата трябва да помисли и за конкретни икономически мерки. Трябва да сме готови с подобни мерки макар и да не знаем колко време ще продължи конфликтът", смята Мирчев.

По неговите думи Съветът е бил доста конкретен и са получили всички отговори. Докладите на службите бяха адекватни, както и тези на министрите. На този етап няма пряка заплаха за България, но има доста мерки, които трябва да бъдат взети, допълни той. Мирчев коментира като мъдро решението на Андрей Гюров да остави като служебен министър на отбраната Атанас Запрянов в контекста на геополитическата ситуация.

БТА

"Поговорихме си, изискахме информация. Знаете, че има специфична информация, която не мога да кажа, но служебният кабинет не е честен към българските граждани. Не беше честен и към парламента", коментира пред журналисти председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов. По думите му време на заседанието са се опитали да „шикалкавят“. Той се обърна към журналистите, като каза „за разлика от вас, ние можем да им задаваме въпроси очи в очи и да ги притискаме, и това и направихме.“

Депутатът каза, че според него много български граждани си задават въпроси заради наличната публична информация за американски самолети на летището в София, както и заради военните действия и напрежението, свързано с Иран. По думите на Йорданов става въпрос за конфликт, който не е провокиран от България и не е операция на НАТО. Той подчерта, че в подобна ситуация защитата на страната е свързана основно с членството ѝ в Алианса. „Единствената ни защита е членството ни в НАТО“, каза Йорданов и добави, че българската противовъздушна отбрана е била дарена на Украйна. Според него в рамките на няколко дни служебното правителство е променило формулировката си за ситуацията – от уверения, че няма проблем, до признаване на по-сериозни рискове.

Депутатът изрази и притеснение от присъствието на самолети на летището в София, като каза, че това не го успокоява. Йорданов допълни, че съществуват рискове за България, свързани с конфликта в Близкия изток и изрази надежда те да останат единствено в икономическата сфера.

БТА

"Няма пряка заплаха за България, има евентуално потенциални асиметрични заплахи", каза Наталия Киселова, председател на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“. Данните, които бяха изнесени, са, че няма пряка заплаха, има евентуално потенциални асиметрични заплахи и бяха поставени конкретни въпроси към министрите, членове на Съвета по сигурност и към ръководителите на службите. "Асиметрични" означава, че се използват иначе обичайни дейности, през които да се разстройва дейността на различни граждански или държавни инфраструктури, но тук става дума за потенциални заплахи, не говорим за конкретна, реална заплаха, обясни Киселова.

Голяма част от дейностите, които са направени като подготовка, са извършени още от правителството на господин Желязков, каза Киселова в отговор на въпрос дали кабинетът има план да се справи. Поставихме конкретни въпроси и беше казано и от министъра на външните работи, и от министъра на финансите, че ще има последващи конкретни действия, за да може да има нормално функциониране на веригите за доставки не само за петрол и газ, а и за обичайни други дейности, свързани с храната, водата, лекарствата, добави тя. Динамиката в геополитическата ситуация от петък до днес води до постоянна промяна, но мисля, че нашето поведение трябва да е в синхрон с другите държави членки на ЕС и на Алианса, коментира Киселова.

Кирил Веселински от МЕЧ каза, че е "време да имаме позиция, която да гарантира първо живота и здравето на българските граждани, а след това всякакви други геополитически интереси."

Ивелин Михайлов от "Величие" смята, че "сме в ситуация, в която нищо не можем да направим, трябва да видим как сме стигнали до тук и в бъдеще да я оправим, няма друг начин."