Кметът на Община Кюстендил, инж. Огнян Атанасов, отличи „Бебе на годината“ на Кюстендил – малката Никол Александрова Василева, родена на 3 януари 2026 г. в 17:15 ч.. Тя е първото бебе, родено за годината в Кюстендил.

На тържествената церемония присъстваха гордите родители Мария и Александър, както и сестричката Ния, които споделиха вълнуващия момент.

Община Кюстендил

Инж. Атанасов пожела на малката Никол да расте здрава, усмихната и щастлива, с безгрижно детство, изпълнено с любов и радост. „Дните ѝ да бъдат озарени от щастие, а пътят ѝ – изпълнен с възможности и сбъднати мечти“, добави той.

Красота, нежност и пролетно очарование: Вижте момичетата, които ще се борят в конкурса Девойка „Кюстендилска пролет“ (СНИМКИ)

Кметът благодари на родителите, че са избрали да живеят и отглеждат децата си в Кюстендил, като подчерта, че всяко младо семейство е ценна инвестиция за бъдещето на града. Той увери, че общинската администрация ще продължи активно да работи за създаване на още по-добри условия за отглеждане и възпитание на децата.

„Децата са сърцето и бъдещето на нашия град, а грижата за тях е наша обща отговорност“, заключи инж. Атанасов.