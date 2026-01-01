Добри новини за Южното Черноморие. При проверка на язовир „Ясна поляна“, който осигурява питейна вода за общините Приморско, Созопол, Царево и Средец, бе установено, че водоемът е запълнен на 100% от капацитета си и дори прелива в рамките на допустимите нива. Това съобщи кметът на Приморско Иван Гайков.

Подобен обем вода не е наблюдаван повече от десетилетие, отбеляза той.

Кметът на Приморско посочи, че това дава основание за спокойствие. Темата с безводието в региона няма да бъде актуална през следващите години. Освен това изграждането на новата пречиствателна станция и новия водопровод от язовира към общините ще намали значително загубите по мрежата и ще повиши качеството на водоснабдяването.