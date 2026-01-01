Висши представители на Пентагона предупредиха, че войната с Иран може да се превърне в продължителен конфликт, като заявиха, че боевете „далеч не са приключили“, но отказаха да уточнят как би изглеждала крайната победа.

Предупрежденията на министъра на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн за възможен дългосрочен конфликт бяха първите подобни изявления от военни представители. Те потвърдиха и прогнозите на президента Доналд Тръмп от последните дни, че военната кампания може да продължи седмици. Подобно на президента, нито Хегсет, нито Кейн очертаха как би могъл да изглежда краят на конфликта, който навлезе в петия си ден на фона на продължаващи въздушни удари от израелски и американски сили и спорадични ракетни атаки от страна на Иран.

„Току-що започнахме да преследваме, демонтираме, деморализираме, унищожаваме и побеждаваме техните способности“, заяви Хегсет пред репортери в Пентагона в сряда. Изявлението му повтори думите на Тръмп, който в понеделник каза: „Дори още не сме започнали да ги удряме сериозно. Голямата вълна дори не се е случила. Тя предстои съвсем скоро.“

Войната, започнала в събота със съвместни американски и израелски въздушни удари, доведе до хвърлянето на хиляди бомби върху ирански цели. Според военните тя е унищожила голяма част от противовъздушната отбрана на страната и е поразила ракетни установки и елементи от отбранителната производствена инфраструктура на Техеран.

По думите на Кейн ударите са намалили способността на Иран да изстрелва ракети и дронове срещу цели в региона на Персийския залив. През последните 24 часа изстрелванията на балистични ракети от Иран са намалели с 23% спрямо първия ден на войната, а атаките с еднопосочни дронове са спаднали със 73%.

Въпреки това Иран успя да пробие американската отбрана. Шестима войници от резерва на американската армия бяха убити в Кувейт в неделя, след като ирански дрон „Шахед“ удари тактически оперативен център, който не е бил напълно защитен от въздушни заплахи. Атаката подчерта заплахата, която представляват малките и евтини дронове за американските сили в региона. Те често летят под обсега на традиционните радарни системи и могат да бъдат изстрелвани на големи групи, което затруднява тяхното прихващане.

Ирански дронове също са убили израелски цивилни, поразили са жилищни сгради в различни части на региона на Персийския залив и са се сблъсквали с щаба на Пети флот на ВМС на САЩ в Бахрейн.

Кейн призна тези загуби в сряда, но заяви, че въздушната кампания срещу Иран ще се засили: „Сега ще започнем да разширяваме действията си във вътрешността на страната, нанасяйки все по-мощни удари по иранска територия и създавайки по-голяма свобода на маневриране за американските сили.“