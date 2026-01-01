Доставчиците от Русия не са крайно надеждни като реакция, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод честите спирания на 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" заради дефект на мембрани. Той посети днес атомната централа и инспектира на място пусковите дейности по неядрената част на шести блок с оглед включването му в енергийната система на страната.

Заради допълнителен дефект: Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ по-рано

Това, което разбирам от ръководството на централата, е, че доставчиците от Русия не са крайно надеждни като отношение, като реакция и като качество, но аз смятам, че винаги първият избор трябва да бъде доставка на оригинални части и трябва да бъдат направени нужните административни стъпки, а те понякога отнемат време, коментира Трайков.

Знам от хората от бранша - в самата страна на производителя на оригиналното оборудване също се получават множество дефекти, включително и за тази част, допълни той.