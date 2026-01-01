Задържаха 43-годишен перничанин, нарушил съдебна заповед за незабавна защита, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Задържаха мъж за агресия към бившата си приятелка в Перник

Сигналът е подаден около 02:00 ч. тази нощ от 56-годишна жена, която съобщила, че бившият ѝ приятел се намира на адреса ѝ, въпреки издадената срещу него заповед да не се доближава до нея на по-малко от 150 метра.

Полицията реагирала незабавно и мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство и е уведомена прокуратурата.