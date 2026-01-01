Два полета – правителственият самолет от Абу Даби и на компанията GullivAir от Дубай, с български граждани, евакуирани от Обединените арабски емирства, се приземиха тази нощ на летище "Васил Левски" в София. Сред прибралите се на родна земя бяха лидерът на МЕЧ Радостин Василев и футболисът Благой Георгиев.

Минути преди 3 ч. тази нощ на летище "Васил Левски" в София се приземи правителственият самолет, който превози от Абу Даби 85 български граждани. Те бяха посрещнати от особения управител на "Лукойл" - България Румен Спецов.

Булфото

Булфото

Преди двата евакуационни полета на летището в София пристигна и редовен полет на компанията FlyDubai, който е бил планиран за утрешния ден. В последния момент обаче пътниците са разбрали, че полетът ще се осъществи по-рано и че могат да презаверят билетите си за него.

Хората, които пристигнаха на българска земя, разказаха, че организацията преди излитането била много добра. Пред репортери един от пътниците, пристигнали от Абу Даби, сподели: „На 28 февруари се записахме, изпратихме имейл. Страхотна организация от страна на посолството в Абу Даби. Информираха ни за групата и ни посочиха къде трябва да отидем и в колко часа“.

На въпрос имало ли е напрежение на летището, друг пътник казва: „Не, обратното. Мисля, че трябваше да сме 90 души. Доколкото разбрах, бяха пристигнали 82-ма или 85-ма, така че по-скоро имаше такива, които са се отказали“.

Булфото

„Нормално е да има напрежение. Включително и вечер се стреляше, като имаше от правителството информация, тоест изпращаха по телефоните сигнал, който съобщаваше, че трябва да се приберем в бомбоубежища. Понеже нямаше такива в хотела, предната вечер спахме половината време в банята, защото обикновено гърмят вечер. На малкия му беше изключително странно, беше много дискомфортно – докато спиш, всъщност го грабваш в един момент заедно със завивките и го местиш. И той не може да разбере... слагаш му едни слушалки и той мига на парцали, и му казваш: „Тати, има фойерверки“ и така...“, споделя за ужаса от войната друг пътник.

Силвия Александрова: "В Абу Даби - спокойно е в хотелите. В персонала няма напрежение. Поемат всички разходи, иначе е страшно, прелитат ракети, виждат се буквално ракетите. До нас удариха една база. Ние сме с деца. Те са малки, не усетиха какво се случва. Покриха всички разходи."

Булфото

Булфото

Христо Стоянов се прибра от Дубай с думите: "Още от първия ден започнахме да звъним, защото беше много притеснително за всички нас. Благодарим за това, че сме тук, благодарим на Господ и че сме в страната си".

Благой Георгиев отдаде заслуженото на консула и другите членове на дипломацията, които, по думите му, са се справили чудесно. И определи престоя си в Дубай като "бомбастичен".

Булфото

Първите туристи се завърнаха в сряда следобед, като кацнаха на летище Варна. На борда на самолета е имало 180 души.

По данни на националния превозвач още два самолета са в готовност да излетят от София за Оман и Дубай. В сряда машина "Боинг 737" е тръгнала за Оман, а капацитетът ѝ е 148 места. Вторият самолет - "Airbus А320", може да побере 180 души, като по план той ще евакуира туристи от Оман и Дубай. Полетите са извършват при засилени мерки за сигурност и предварително съгласувани маршрути.