България има нужда от ясна енергийна стратегия и активна роля в гарантирането на енергийната сигурност на Европа, написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в официалната си страница във Фейсбук. В условията на динамична международна среда и ускорен енергиен преход ядрената енергетика остава ключов фактор за стабилност, предвидимост и нисковъглеродно развитие. С последователна политика и стратегически партньорства страната ни може да укрепи позициите си както в региона, така и в рамките на Европейския съюз, посочва още Борисов.

Той допълва, че е изразил позицията си на среща с Бернард Фонтана, председател на EDF (Électricité de France) - държавната енергийна компания на Франция и една от водещите енергийни корпорации в света и Мари Дюмулен, посланик на Франция в България.

Обсъдихме и ролята на ядрената енергетика за енергийната сигурност на Европа, стратегическото значение на АЕЦ „Козлодуй“ за българската енергийна система и необходимостта от диверсифицирани доставки на ядрено гориво. Франция е безспорен лидер в развитието на ядрените технологии и притежава дългогодишен опит в изграждането и управлението на ядрени мощности, което открива възможности за по-тясно сътрудничество между EDF и българския енергиен сектор, пише още Борисов.

Според него енергийната независимост и развитието на ядрената енергетика са ключови за устойчивото развитие и конкурентоспособността на европейските икономики. България трябва да използва стратегическите си партньорства и потенциала на своята енергийна система, за да допринася активно за бъдещето на европейската енергийна политика.

Убеден съм, че с общи усилия България и Франция могат да задълбочат сътрудничеството си в енергетиката и да бъдат силни партньори в изграждането на сигурна, чиста и устойчива енергийна система в Европа, допълва Бойко Борисов.