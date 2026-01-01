Правителството одобри финансиране на Министерството на отбраната в размер на 3 033 454 евро за извършване на плащанията за 2026 година, съгласно условията на Международен договор BU-P-AAL „Придобиване на мобилна ракетна (NSM) система за брегова отбрана (CDS) и свързаните е нея оборудване, резервни части, обучение и свързаната с тях поддръжка“ и на Международен договор BU-P-LBR „Мултифункционална система за разпространение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързаната с нея поддръжка и оборудване“.

Военноморските сили, като част от Въоръжените сили на Република България, изпълняват основни дейности по гарантиране на националния суверенитет самостоятелно или във взаимодействие с останалите видове въоръжени сили и/или в коалиционен формат.

Защитата на морския суверенитет се осигурява изключително ефективно чрез използването на противокорабни крилати ракети, чиято зона на въздействие позволява бързо противодействие на заплахи на значителни дистанции и с висока точност.

Основен дял в изграждането на отбранителните способностите на Военноморските сили имат бреговите противокорабни ракетни комплекси, които са предназначени самостоятелно или във взаимодействие с ударните сили да водят бойни действия против надводен противник. Поради уникалните си способности, същите формират гръбнака на бреговата отбрана и защита на морските ни граници от море.

Придобиването на нов брегови противокорабен ракетен комплекс, с голям радиус на действие, ВМС ще разшири спектъра от изпълнявани задачи в национален и колективен формат, чрез които ще се генерират нови способности по възпиране и отбрана в националните морските пространства и гарантиране на морския суверенитет на Република България.

Същевременно ще се създадат условия за изпълнение на изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост и за разширяване на приноса на ВМС към колективната отбрана на страната.