Експертът по иновации и международна сигурност д-р Борислав Банков е назначен за служебен заместник-министър на иновациите и растежа, съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и растежа (МИР).

От 2022 г. Борислав Банков ръководи тестови център на НАТО за технологии с двойна употреба към Института GATE при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Коя е Ирена Младенова – служебен министър на иновациите и растежа (БИОГРАФИЯ)

Предишният му опит включва Дирекция „Нововъзникващи предизвикателства пред сигурността“ в щабквартирата на НАТО (2018-2022), Дирекция „Оперативни способности“ на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (2017-2018) и Кабинетa на генералния секретар на НАТО (2015-2017).

Участвал е в изследователска работна група на Организацията на НАТО за наука и технологии относно мултидомейнови операции и в работна група по нередовни войски и хибридни операции към Европейския център за изследвания по сигурността „Джордж К. Маршал“.

България ще има Център за отбранителни иновации с фокус върху дронове

Банков притежава бакалавърска степен по европейски науки от Маастрихтския университет, магистърска степен по публични политики от Лондонския университетски колеж (UCL) и докторска степен по политически науки с фокус върху международните отношения от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има специализации в Единбургския университет, Държавния департамент на САЩ и Национален университет по отбраната на САЩ.

Борислав Банков е вторият назначен служебен министър в политическия кабинет на служебния министър на иновациите и растежа Ирена Младенова, след Мира Йосифова.