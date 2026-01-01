Иранците ще отдадат последна почит на Върховния лидер - аятолах Али Хаменей, на тридневно поклонение над тленните му останки, което започва тази вечер в столицата Техеран, предаде Ройтерс.

Церемонията е насрочена за 22:00 ч. местно време (20:30 ч. бълг. вр.) в джамията "Имам Хомейни", информират ирански медии.

След края на поклонението ще бъде оповестено кога ще е погребението.

Аятолах Хаменей загина при удар по време на започналата в събота съвместна американско-израелска военна операция срещу Иран. Бяха убити и членове на семейството му.

На 28 февруари бе започната съвместна военна операция от Съединените щати и Израел срещу Иран. В рамките на тази операция бяха нанесени удари по ключови градове, включително столицата Техеран. В резултат на тези удари, Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, загина, докато изпълняваше служебните си задължения. Смъртта му бе официално потвърдена от иранските държавни медии.По време на същата военна операция бяха регистрирани и други значителни загуби. На 28 февруари, 79-годишната Мансурех Ходжасте Багерзаде, съпругата на аятолах Хаменей, почина от получените рани. Освен това, началник-щабът на Въоръжените сили на Иран, Абдолрахим Мусави, също бе убит.