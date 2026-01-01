Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че Техеран иска да преговаря, но вече е твърде късно, тъй като САЩ продължават военната си операция срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Тяхната противовъздушна отбрана, военновъздушните сили, военноморските сили и ръководството са унищожени. Те искат да преговарят. Аз казах: Твърде късно!“, заяви Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“, коментирайки аналитична статия.

Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната

Съединените щати и Израел извършиха в събота нападения срещу Иран, които отнеха живота на върховия лидер аятолах Али Хаменей и други висши държавници и военни ръководители. Иран отговори с удари с ракети и дронове по Израел и по американски бази в съседните арабски държави в Близкия изток. Техеран затвори и Ормузкия проток, откъдето минава една пета от световните доставки на петрол.

От понеделник войната се разпространи и на територията на Ливан, където "Хизбула" извърши обстрел срещу Израел, който реагира с въздушни удари по позиции на шиитската групировка.