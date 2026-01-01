Сигнал за поставена бомба затвори за кратко движението в района на Регионалното управление на образованието (РУО) в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив. След извършена проверка не са установени притеснителни данни.

Заплашителният имейл за поставено взривно устройство е получен около 14:00 часа на електронната поща на РУО, потвърди за БТА началникът на управлението Иванка Киркова. Сградата е незабавно евакуирана и е подаден сигнал на тел. 112.

Специализиран екип е извършил щателно обследване с помощта на следови кучета. Проверката е приключи преди минути, няма открито взривно устройство.