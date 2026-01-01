Гърция засили охраната на военни летища, използвани от силите на НАТО, пише БНР .

Гръцките власти повишиха охраната на военноморската база Суда на остров Крит след удара с дрон на британската база в Кипър. Подсилени са противоракетните системи за отбрана на базата в Крит. Военното летище функционира без прекъсване, съобщават от министерството на отбраната.

В същото време с повишена охрана и защита са американските дипломатически мисии в Атина и Солун, както и американски компании на територията на Гърция.

Лидерът на опозиционната партия СИРИЗА поиска спешно да се яви в парламента премиерът Кириакос Мицотакис и да обясни политическата позиция на Атина в конфликта в Близкия изток.

"Гърция не е допустимо да бъде опашка на САЩ и Израел и трябва да има самостоятелна политика и цели в Близкия изток", казаха от СИРИЗА. Правителството в Атина призова за спазване на международното право.

Германия, Франция и Великобритания са готови да предприемат „отбранителни действия“ срещу Иран

Гръцкото министерство на флота съобщава, че засега няма засегнат гръцки кораб или танкер в Персийския залив и призова екипажите на 250 плавателни съда да променят посока на движение.

Само за ден на летището в Атина бяха анулирани 45 полета от и към гръцката столица. Промени ще има и днес.