Районен съд Дупница наложи условна присъда на 47-годишен мъж, който се призна за виновен в хулиганство и съпротива срещу орган на властта.

Подсъдимият ще изтърпи 4 месеца „лишаване от свобода“, които обаче са отложени с изпитателен срок от 3 години, след като съдът одобри споразумението между прокуратурата и защитата.

Осъдиха мъж за скандален случай по време на концерт в Дупница

Инцидентът е станал на 12 август 2025 г. около 18:40 часа на пл. „Възраждане“ в град Рила. Подсъдимият бил в нетрезво състояние, проявил агресивно и арогантно поведение, псувал и крещял на гражданите, като отказал да се подчини на устни предупреждения от младши инспектори, изпълняващи служебните си задължения по опазване на обществения ред.

При опит за задържането му мъжът ритал полицейските служители и оказал съпротива.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.