Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, за обвиняем, който се призна за виновен в хулиганство, което се отличава с изключителен цинизъм, съобщиха от обвинението.

Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата, защитата и обвиняемия.

54-годишният мъж е неосъждан, Той се е признал за виновен, че на 23 май в Дупница на площад "Свобода", на стълбите пред Общината, по време на музикален концерт е мастурбирал пред публиката, включително и деца.

Разноските по делото за изготвената експертиза в размер на 400.00 лева следва да бъдат заплатени от обвиняемия по сметка на ОД на МВР-Кюстендил.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.