Холивудската звезда Джулия Робъртс призна, че вече не би могла да се превъплъти в емблематичната си роля от филма Pretty Woman, тъй като с годините е загубила онази невинност, която според нея е била ключова за образа.

В интервю за Deadline актрисата обяснява, че натрупаният житейски опит и „тежестта на света“, която човек носи с времето, правят подобна роля невъзможна. По думите ѝ не става въпрос за нещо негативно, а за всички уроци и преживявания, които остават у човека и го променят.

Робъртс отбелязва, че макар да звучи парадоксално, в героинята ѝ е имало определена невинност – качество, което тя свързва пряко с младостта.

Сватбата на най-добрия ми приятел

"Би било невъзможно да изиграя човек, който е наистина невинен по някакъв начин. Звучи забавно да се каже за една проститутка, но мисля, че в нея имаше невинност", казва тя.

Според нея с годините все повече хора спират да възприемат Pretty Woman като романтична приказка. По думите ѝ това е естествен резултат от промените в обществото и културата през последните десетилетия.

Робъртс прави паралел с филмите и театралните постановки от 20-те, 30-те и 40-те години на миналия век, които днес често изглеждат неразбираеми или дори неприемливи за съвременната публика. „Гледаме ги сега и си задаваме въпроса как хората са могли да говорят и да правят такива неща“, коментира тя.

Изказването на актрисата отразява по-широката промяна в отношението към култови филми от миналото, които все по-често се разглеждат през призмата на днешните ценности.