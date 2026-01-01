Работим още от петък по темата, предполагам, че утре ще можем да внесем жалбата в Конституционния съд, каза пред журналисти служебният премиер Андрей Гюров на въпрос за Съвета за мир.

Има много ясна, проследима и устойчива практика на Конституционния съд във времето, което показва, че това решение на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституцията, добави Гюров.

Няма самолети, базирани в България, които да са били в региона на Близкия изток, заяви служебният премиер. Те извършват полети само в рамките на Източния фланг на НАТО, средиземноморието, така, както е било по нота, нямаме информация за други действия, добави още той.

НС задължи кабинета да внесе закон за ратифициране на споразумението за участието ни в Съвета за мир

В петък депутатите задължиха служебното правителство да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ. Предложението беше на „ДПС-Ново начало“.

Решението подкрепиха 100 депутати - ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ" и петима нечленуващи в група народни представители. Против бяха 54 депутати - "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "БСП-Обединена левица" и "Величие". С "въздържал се" гласува един депутат от "Възраждане" и двама от МЕЧ. "Алианс за права и свободи" не участваха в гласуването.

Проектът на закон да бъде внесен в Народното събрание за ратификация, е записано още в решението.

За присъединяването на страната ни към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи тогавашният министър-председател в оставка Росен Желязков на 22 януари.

Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир

В петък служебният премиер Андрей Гюров обяви, че ако такова решение бъде прието, Министерският съвет ще сезира Конституционния съд. Трябва да е ясно, че това служебно правителство няма да се води от такива действия, категоричен е той. Виждаме, че политическите партии навлизат в ситуация на предизборна кампания и разбирам как определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка „Магнитски“, коментира още служебният министър-председател.

Разполагаме с всички документи, които са били внесени в Министерския съвет относно Съвета за мир на президента Доналд Тръмп, заяви пред журналисти служебният министър Надежда Нейнски. И уточни, че по неизвестни за нея причини, това е станало трудно. България има своите големи резерви, както и почти всички държави в ЕС, по отношение на правния статут на разширената версия на този съвет, добави служебният министър.