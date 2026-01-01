Депутатите задължиха служебното правителство да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ.

Проекта подкрепиха 100 депутати - ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ" и петима нечленуващи в група народни представители. Против бяха 54 депутати - "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "БСП-Обединена левица" и "Величие". С "въздържал се" гласува един депутат от "Възраждане" и двама от МЕЧ. "Алианс за права и свободи" не участваха в гласуването.

Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир

Проектът на закон да бъде внесен в Народното събрание за ратификация, предвижда още решението. А министърът на външните работи трябва да обнародва в „Държавен вестник“ закона в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила.

„Съветът за мир“ на Тръмп: Какво печели и какво рискува България

За присъединяването на страната ни към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи тогавашният министър-председател в оставка Росен Желязков на 22 януари.

Днес служебният премиер Андрей Гюров обяви, че ако такова решение бъде прието, МС ще сезира Конституционния съд. Трябва да е ясно, че това служебно правителство няма да се води от такива действия, категоричен е той.