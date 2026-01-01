Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започна крайпътни проверки с нови специализирани устройства (антени) за дистанционно засичане на нарушения на тахографите.

Към момента Агенцията разполага със 7 антени, които позволяват засичане от разстояние на потенциални нарушения, без да се спира всеки камион или автобус. След подаване на сигнал от антената инспекторите извършват пълна проверка на съответното превозно средство. Това прави контрола по-ефективен и насочен към превозни средства с реален риск от нарушение, вместо към проверки на случаен принцип.

За два дни (27 февруари и 11 март 2026 г.) инспекторите на Агенцията извършиха проверки в областите Благоевград, Пловдив и Хасково. В рамките на проверките са инспектирани 108 товарни автомобили и автобуси. Установени са общо 27 нарушения. 15 от тях са свързани с тахографите и изискванията за работното време и почивките на водачите.

Сред нарушенията са управление без поставена дигитална карта, използване на чужда дигитална карта, липса на ръчни въвеждания при отсъствие от превозното средство, липса на разпечатка от тахографа, използване на тахограф без преминала техническа проверка, както и нарушения, свързани с времето за управление и почивките.

Установени са и 12 други нарушения. Те включват технически неизправности, липса на маршрутно разписание, липса на заверено копие на лиценз или удостоверение, липса на попълнен пътен лист, нередовни документи на водача, както и управление без валидна карта за квалификация. В един от случаите превозно средство е спряно от движение до отстраняване на установена техническа неизправност.

Резултатите показват, че използването на антените значително подобрява ефективността на контрола, като позволява ранно откриване на нарушения, които пряко засягат безопасността на движението. Новият подход намалява необходимостта от проверки на случаен принцип и насочва усилията към превозни средства с реален риск от нарушение.