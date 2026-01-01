По досъдебно производство на Окръжна прокуратура-София са събрани доказателства за виновността на 21-годиен мъж в извършването на престъпления спрямо малолетно лице, съобщиха от обвинението.

В хода на разследването е установено, че той се познавал с 13-годишно момиче, живеел известно време в дома му и имал преки наблюдения върху начина му на живот и навиците му.

На 20 декември 2025 г. той го отвлякъл, като е бил въоръжен. В хижа в района на село Челопеч, мъжът се е съвкупил с момичето, като го е упоил.

По делото са налице доказателства, че след случилото се той отправял заплахи към семейството на пострадалата.

За извършените престъпни деяния той е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за 72 часа, като му е поискан постоянен арест.