580 хиалуронови филъра и седем колагенови бустери, за които не са предоставени разрешителни за внос, установиха митнически служители на „Митница София“ в пратка от Южна Корея.

Случаят е част от засилените контролни действия на Агенция „Митници“ за предотвратяване на нелегалния внос на медицински изделия с неясен произход, които могат да представляват риск за здравето и безопасността на гражданите, посочват от агенцията.

На 7 март 2026 г. служители от сектор “Митнически оперативен контрол” при отдел “Митническо разузнаване и разследване” на ТД Митница София, избират за проверка стоки по митническа декларация, декларирани като козметични продукти - 33 кг, идващи от Южна Корея.

Подадена е митническа декларация за режим свободно обращение, като митническите служители установяват, че с нея е подадено искане за смяна на дружеството получател, което е събудило съмнения в проверяващите. В хода на извършената физическа проверка, в пратката са намерени 580 броя хиалуронови филъра с лидокаин и 7 броя колагенов бустер, за които не са представени разрешителни за внос, съгласно Закона за медицинските изделия.

Изпратено е писмо до компетентния орган - Изпълнителна агенция по лекарствата, откъдето е получено становище, че стоката представлява медицински изделия и не следва да се допуска за свободно обращение.

Ще бъде съставен акт по Закона за митниците за митническа измама.

От началото на 2025 г. до настоящия момент отдел “Митническо разузнаване и разследване” в ТД Митница София са задържали над 1000 медицински изделия – хиалуронови филъри, ботулинови токсини и колагенови бустери. Всички открити продукти представляват медицински изделия, предназначени за естетични и дерматологични процедури, като тяхното използване следва да бъде строго регламентирано и контролирано от компетентните здравни органи.

Липсата на необходимата документация, сертификати за съответствие и разрешения за употреба и внос, поставя под съмнение качеството, безопасността и произхода на въпросните продукти. Това крие потенциален риск за здравето на потребителите, тъй като не може да бъде гарантирано, че изделията отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство.

Засилените проверки са част от мерките, които Агенция „Митници“ предприема за ограничаване на незаконния внос на медицински изделия и защита на обществения интерес.