Турски кораб, който е чакал край Иран, е получил разрешение да премине през Ормузкия проток, след като Анкара е получила съгласие от иранските власти, съобщи турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

В изявление пред турски медии, направено в четвъртък и публикувано в петък, Уралоглу заяви, че Турция е обявила най-високо ниво на предупреждение за сигурност в района на протока и поддържа постоянни контакти с иранските власти относно останалите 14 турски кораба в региона.

„Общо 15 кораба с турски собственици се намираха там. Получихме разрешение от иранските власти за един от тях, който беше използвал иранско пристанище, и той премина“, каза Уралоглу.

От министерството уточниха, че преминалият кораб е „Розана“. В района се намират общо 171 души екипаж на турски кораби.

Войната между САЩ, Израел и Иран на практика блокира Ормузкия проток, което остави танкери и други кораби в изчакване и засили опасенията за световните енергийни доставки.

Министерството съобщи още, че Turkish Airlines и AJet са отменили полети до Ирак, Сирия, Ливан, Йордания, Доха, Дубай, Абу Даби, Кувейт, Бахрейн и Дамам до 19 март, а полетите до Иран са отменени до 20 март.

Pegasus Airlines е спряла полети до Кувейт, Бахрейн, Доха, Аман, Бейрут, Ирак, Дубай, Абу Даби и Шарджа до 23 март, а до Иран – до 28 март.

Turkish Airlines е добавила допълнителни полети до Оман. От началото на войната на 28 февруари общо 76 полета са били пренасочени към Турция.