Във Варненския регион има осем годни за използване скривалища за колективна защита, съобщи на пресконференция в Областната администрация във Варна главен инспектор Антон Ангелов, началник сектор в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По думите му пет от тези места, по-популярни като бомбоубежища, се намират в града, а останалите три – в по-малките общински центрове.

Ангелов уточни, че в региона има близо 70 скривалища, но тези осем могат да бъдат пригодени максимално бързо за използване. Капацитетът им е за около три хиляди души.

БТА

Проверката за наличните убежища в региона е разпоредена от областния управител Атанас Михов. Той изтъкна, че проблемът със състоянието на средствата за колективна защита е неглижиран години наред. По думите му основната причина е липсата на финансиране. Михов каза още, че следващата стъпка ще бъде да се проведат разговори с районните кметове и с домоуправителите на големите сгради, за да се събере информация и за състоянието на общите мази, които също биха могли да се ползват като скривалища.