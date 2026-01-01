В хода на предприети действия, във връзка със специализирани полицейски операции по линия противодействие на разпространението на наркотични вещества, са задържани трима варненци.



При първата акция, която е била осъществена от криминалисти в областната дирекция, е задържан 29-годишен, рецидивист у когото са намерени различни разфасовки с марихуана.

Троен удар на варненската полиция срещу наркопрестъпността (СНИМКИ)

Резултатът от другата операция е – иззети над 500 грама метамфетамин, малко количество марихуана и две електронни везни.



В тази реализация, от екипи на Трето РУ, са задържани двама мъже на 27-годишна възраст за незаконна търговия с наркотици.



По случаите са започнати разследвания, които продължават под наблюдение на прокуратурата.