Спипаха 18-годишен шофьор без книжка след гонка в Ловешко, съобщиха от полицията.

На 12 март в село Лесидрен, автопатрул е подал сигнал за спиране към водач, който се е движил в посока ПП I-4.

Той не се е подчинил и е продължил движението си, като е ускорил скоростта и е бил последван от униформените.

Водачът е завил към село Кирчево след което отново е преминал през Лесидрен, където е спрял и е побягнал в гориста местност.

Задържан е и е установена самоличността му - 18-годишен, неправоспособен - с множество криминални прояви.

Колата е била с регистрационни табели, издадени за друго МПС. Младежът е задържан и по случая се води разследване.