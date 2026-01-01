Спипаха 18-годишен шофьор без книжка след гонка в Ловешко, съобщиха от полицията.
На 12 март в село Лесидрен, автопатрул е подал сигнал за спиране към водач, който се е движил в посока ПП I-4.
Той не се е подчинил и е продължил движението си, като е ускорил скоростта и е бил последван от униформените.
Водачът е завил към село Кирчево след което отново е преминал през Лесидрен, където е спрял и е побягнал в гориста местност.
Задържан е и е установена самоличността му - 18-годишен, неправоспособен - с множество криминални прояви.
Колата е била с регистрационни табели, издадени за друго МПС. Младежът е задържан и по случая се води разследване.