Ръководителят на службите за сигурност на Иран Али Лариджани се подигра на Доналд Тръмп по време на интервю на живо в Техеран, докато израелски въздушни удари поразяваха иранската столица.

Лариджани се присъедини към хиляди демонстранти на митинг по случай Деня на Кудс в града, въпреки новите израелски атаки, извършени по-рано днес.

В коментар, насочен към президента на САЩ Доналд Тръмп, Лариджани добави, че той „не е осъзнал, че Иран е зрял и решителен“.

По време на интервюто той заяви още, че израелските удари по време на демонстрациите показват „слабостта и объркването“ на Израел.

Вчера Лариджани заяви, че Тръмп ще „съжалява“ за „сериозната си грешка“, след като американският президент обяви, че Съединените щати са спечелили войната.