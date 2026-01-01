Софийска районна прокуратура обвини 46-годишен мъж, причинил тежка телесна повреда на жената, с която живее на семейни начала. Това съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 март,около 15 часа в апартамент в град София, обвиняемият е ритал в гърба жената и по този начин й причинил тежка телесна повреда, довела до загуба на слезката.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води разследване, за което се предвижда затвор. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.