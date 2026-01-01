Въоръженият мъж, който снощи се вряза с колата си в една от най-големите реформистки синагоги в САЩ - „Темпъл Израел“ в щата Мичиган, бе идентифициран като 41-годишен натурализиран американски гражданин, роден в Ливан, заявиха федералните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Мъжът, чието име е Айман Мохамад Газали, е бил застрелян от охраната, след като се врязал с колата си в синагогата в градчето Уест Блумфийлд, близо до Детройт, преминавайки през коридор в сградата, съобщиха властите. Колата се е възпламенила след сблъсъка със сградата.

Газали е пристигнал в САЩ през 2011 г. с имигрантска виза като съпруг на гражданка на САЩ и е получил американско гражданство през 2016 г., съобщи Министерството на вътрешната сигурност.

Дженифър Рънян, специален агент, ръководещ местния офис на Федералното бюро за разследване в Детройт, определи инцидента като „дълбоко тревожен и трагичен” и каза, че ФБР води разследването.

Федералното бюро за разследване смята престъплението за „целенасочен акт на насилие срещу еврейската общност“, заяви снощи Рънян на пресконференция.

Разследващите все още не са установили евентуалния мотив за престъплението. „Какво е подтикнало този човек да действа, трябва да се установи чрез разследването“, каза шерифът на окръг Оуклънд Майк Бушард. По думите му никой от персонала на синагогата, учителите или 140-те малки деца в центъра за занимания не е пострадал.

В минутите след атаката от синагогата се издигаше дим. Един охранител е бил блъснат от колата на нападателя и е загубил съзнание, но не е имал наранявания, опасни за живота, каза шерифът. Още 30 полицейски служители са получили медицинска помощ заради вдишване на дим.

Началникът на полицията в градчето Уест Блумфийлд Дейл Йънг заяви, че охранителите на синагогата „са се заели с лицето и са неутрализирали заплахата“.

Заподозреният е бил намерен мъртъв в колата си, съобщи Бушард.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че е бил информиран за атаката в Мичиган и я нарече ужасна, предаде Ройтерс.

"Искам да изпратя нашата любов на еврейската общност в Мичиган и на всички хора в района на Детройт след атаката срещу еврейската синагога по-рано", каза Тръмп.

Еврейските и ислямските организации навсякъде в САЩ работят при засилени мерки за сигурност, откакто започнаха американско-израелските атаки срещу Иран на 28 февруари, отбелязва Ройтерс.